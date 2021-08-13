«Валенсия» — «Хетафе»: онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 13 августа, состоится стартовый матч нового сезона в испанской Примере. В матче 1-го тура встретятся «Валенсия» — «Хетафе». Встреча состоится на стадионе «Месталья».
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Хесусом Хилем Мансано из Дон-Бенито. Помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Хавьер Мартинес Николас. Резервный арбитр — Льюис Бестард Сервера.
«Валенсия» в минувшем сезоне заняла 13-е место в испанской Примере, набрав 43 очка. «Хетафе» закончил сезон на 15-м месте, набрав 38 очков. Обе команды в итоге не получили путёвки в еврокубки.
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