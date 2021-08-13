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Вратарь Стекеленбург завершил карьеру в сборной Нидерландов

Вратарь Стекеленбург завершил карьеру в сборной Нидерландов
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Голкипер «Аякса» Мартен Стекеленбург прекратит выступления за сборную Нидерландов и сосредоточится на матчах за клуб. Об этом сообщила пресс-служба амстердамцев.

«Чемпионат Европы стал хорошим завершением. Я поговорил со своим менеджером, и мы пришли к выводу, что это был мой последний турнир. Скоро мне исполнится 39 лет, и во время перерывов на игры сборной для меня важно отдыхать», — сказал Стекеленбург.

38-летний вратарь дебютировал на международном уровне в сентябре 2004 года. Он принял участие в ЧМ-2006 и Евро-2008 в качестве сменщика Эдвина ван дер Сара. В квалификации ЧМ-2010 и на самом финальном турнире Стекеленбург был уже основным вратарём сборной. Он отыграл 4 матча на Евро-2020. Всего в его активе 63 игры за сборную.

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