«Шахтёр» обыграл «Металлист 1925» в матче УПЛ и догнал киевское «Динамо»
Поделиться
«Шахтёр» одержал третью победу в новом сезоне УПЛ. В матче 4-го тура УПЛ «горняки» принимали «Металлист 1925» из Харькова. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
Оба мяча футболисты из Донецка забили во втором тайме. На 49-й минуте счёт открыл Тарас Степаненко, а в концовке отличился новичок команды Лассина Траоре. Отметим, что речь идёт не об ивуарийском экс-форварде ЦСКА, а о нападающем из Буркина-Фасо.
«Шахтёр» набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. После этой победы «горняки» сравнялись по очкам с киевским «Динамо», действующим чемпионом страны. Но киевляне провели на один матч меньше. Также 9 очков в активе «Десны», которая одержала победы во всех трёх турах нового сезона.
Комментарии
- 13 августа 2021
-
23:38
-
23:27
-
23:27
-
23:08
-
23:06
-
22:50
-
22:47
-
22:30
-
22:18
-
22:09
-
21:49
-
21:35
-
21:20
-
21:14
-
20:56
-
20:51
-
20:29
-
20:26
-
20:23
-
20:07
-
20:01
-
19:38
-
19:24
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:56
-
18:51
-
18:47
-
18:27
-
18:23
-
18:10
-
18:08
-
18:00
-
17:58
Партнерский контент