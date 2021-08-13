«Шахтёр» обыграл «Металлист 1925» в матче УПЛ и догнал киевское «Динамо»

«Шахтёр» одержал третью победу в новом сезоне УПЛ. В матче 4-го тура УПЛ «горняки» принимали «Металлист 1925» из Харькова. Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:0.

Оба мяча футболисты из Донецка забили во втором тайме. На 49-й минуте счёт открыл Тарас Степаненко, а в концовке отличился новичок команды Лассина Траоре. Отметим, что речь идёт не об ивуарийском экс-форварде ЦСКА, а о нападающем из Буркина-Фасо.

«Шахтёр» набрал 9 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице. После этой победы «горняки» сравнялись по очкам с киевским «Динамо», действующим чемпионом страны. Но киевляне провели на один матч меньше. Также 9 очков в активе «Десны», которая одержала победы во всех трёх турах нового сезона.