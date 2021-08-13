«Фиорентина» намеревается продлить контракт с Влаховичем, несмотря на интерес «Тоттенхэма»

Директор «Фиорентины» Николас Бурдиссо высказался о будущем форварда команды Душана Влаховича. Ранее появилась информация, согласно которой 21-летним нападающим интересуются «Тоттенхэм Хотспур» и «Атлетико».
Контракт Влаховича с «фиалками» рассчитан до 2023 года. По словам Бурдиссо, флорентийцы попытаются продлить соглашение.
«Мы намеревается продлить контракт Влаховича. Об этом же говорили и другие руководители клуба. Этого хотят тренер и болельщики», — цитирует Бурдиссо Football Italia.
В минувшем сезоне Влахович забил 21 гол в 37 матчах Серии А и был признан лучшим молодым игроком чемпионата. 21-летний форвард выступает за «Фиорентину» с 2018 года. В итальянский клуб Влахович перешёл из «Партизана». В завершившейся Серии А «Фиорентина» с 40 очками заняла 13-е место в турнирной таблице.
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