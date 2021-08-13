Дебютант АПЛ «Брентфорд» в первом туре чемпионата обыграл лондонский «Арсенал»

Сегодня, 13 августа, стартовал розыгрыш нового сезона английской Премьер-лиги. Очередной сезон АПЛ открыли «Брентфорд» и «Арсенал».
На 22-й минуте встречи игрок «Брентфорда» Серхи Канос забил первый мяч нового сезона английской Премьер-лиги.
Футболист «Брентфорда» Пиннок головой скинул мяч на партнёра по команде, Серхи обвёл защитника «Арсенала» Чемберса и вонзил мяч в ближний нижний угол.
Затем хозяева поля забили второй гол.
Произошла подача из аута во вратарскую. Мари выиграл воздух, но мяч полетел на дальнюю штангу, а там два игрока хозяев могли внести мяч в сетку ворот, первый подоспел Нергор и чётким ударом направил мяч в ворота.
«Брентфорд» является новичком АПЛ. В прошлом сезоне команда выступала в Чемпионшипе. «Арсенал» занял лишь 8-е место в турнирной таблице. Лондонцы не сумели завоевать путёвку в еврокубки.
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