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Президент «Легион-Динамо» ответил на вопрос о переходе в команду Хабиба Нурмагомедова

Президент «Легион-Динамо» ответил на вопрос о переходе в команду Хабиба Нурмагомедова
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Президент клуба ПФЛ «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов высказался о возможном переходе в команду экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Ранее Лахиялов говорил, что для Нурмагомедова оставили место в заявке клуба.

«По взаимной договоренности мы пока ничего не комментируем. До 7 сентября будет ясно, когда заканчивается наше трансферное окно, но подвижки в этом вопросе очень существенные есть.

Могут ли ожидать его появление болельщики в кубке России? Это будет наш главный мотивационный козырь. Мы ему сказали, что сделали всё, что он от нас просил, мы привезли в Дагестан команду ФНЛ и команду РПЛ.

По номеру еще разговора не было, потому что номера у нас такие, если один раз они в заявку уже были включены, то на этот сезон их уже передавать нельзя. Но думаю, 29 номер ему отлично подошел бы. Будем работать в этом направлении», — цитирует Лахиялова «Матч ТВ».

На групповом этапе кубка России «Легион-Динамо» сыграет с «Уфой» и «Аланией».

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