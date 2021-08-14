Клопп высказался о ситуации с продлением контракта капитана «Ливерпуля» Хендерсоном

54-летний немецкий тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о продлении контракта с 31-летним капитаном клуба хавбеком Джорданом Хендерсоном.
«Это важный вопрос, его продление обязательно случится. Мы разберёмся с этим, однако, это будет позже, но мы закроем этот вопрос – в этом нет никаких сомнений. Всё будет улажено», — цитирует Клоппа журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Напомним, что контракт Хендерсона с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в € 20 млн. В прошлом сезоне он провёл 28 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. На минувшем чемпионате Европы – 2020 он дошёл до финала со сборной Англией, отыграв пять матчей и забив один гол.
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