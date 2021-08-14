«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт с Люком Шоу до 2026 года

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт со своим защитником Люком Шоу. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, в клубе хотят продлить соглашение с футболистом до 2026 года. Нынешний контракт Шоу действует до 2023 года.

Люк Шоу — воспитанник «Саутгемптона». Он присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2014 году. За время пребывания в клубе Шоу провёл 185 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с манкунианцами рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в € 35 млн.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» с 74 очками занял второе место в чемпионате Англии, пропустив вперёд «Манчестер Сити».