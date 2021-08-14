«Нижний Новгород» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 17:30 мск

Сегодня, 14 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» будет принимать «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Встречу будет обслуживать судейская бригада во главе с Василием Казарцевым из Нижнего Новгорода. Помогать ему будут ассистенты Алексей Стипиди (Краснодар) и Михаил Иванов (Кострома). Резервный арбитр — Игорь Низовцев из Нижнего Новгорода.
Нижегородцы, являющиеся новичками РПЛ, здорово начали сезон. Пока подопечные Александра Кержакова не потерпели ни одного поражения. Они набрали 7 очков, команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре нижегородцы сенсационно обыграли «Спартак» со счётом 2:1.
«Уфа» в трёх турах нового сезона пока набрала только одно очко. Уфимцы уступили ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).
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