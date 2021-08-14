Хавбек «Ростова» Хасимото: уже хочу биться за Сёмина в каждом матче

Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился мнением о главном тренере ростовской команды Юрии Сёмине, а также рассказал о своём физическом состоянии.
«Не могу сказать, что знал о нём многое, но при этом уже хочу биться за него в каждом матче. Хочу делать это во благо нашей команды.
У меня было всего четыре дня отпуска, за это время удалось встретиться с семьей. Не скрою, хотелось бы провести с ней побольше времени. Относительно моих кондиций — считаю, что я в хорошей форме. В прошлом году у меня было три-четыре месяца, когда я не мог тренироваться из-за травмы. Так что сейчас готов наверстать упущенное», — приводит слова Хасимото «Матч ТВ».
Сегодня, 14 августа, «Ростов» проведёт матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится на «Ростов Арене». Начало матча — в 20:00 мск.
- 14 августа 2021
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