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Хавбек «Ростова» Хасимото: уже хочу биться за Сёмина в каждом матче

Хавбек «Ростова» Хасимото: уже хочу биться за Сёмина в каждом матче
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Японский полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото поделился мнением о главном тренере ростовской команды Юрии Сёмине, а также рассказал о своём физическом состоянии.

«Не могу сказать, что знал о нём многое, но при этом уже хочу биться за него в каждом матче. Хочу делать это во благо нашей команды.

У меня было всего четыре дня отпуска, за это время удалось встретиться с семьей. Не скрою, хотелось бы провести с ней побольше времени. Относительно моих кондиций — считаю, что я в хорошей форме. В прошлом году у меня было три-четыре месяца, когда я не мог тренироваться из-за травмы. Так что сейчас готов наверстать упущенное», — приводит слова Хасимото «Матч ТВ».

Сегодня, 14 августа, «Ростов» проведёт матч 4-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча состоится на «Ростов Арене». Начало матча — в 20:00 мск.

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