Зайнутдинов — о матче с «Ростовом»: ЦСКА нужно прервать негативную серию

Полузащитник московского ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов поделился ожиданиями от матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
«Возвращаться в Ростов-на-Дону всегда приятно, но главное — уехать отсюда в хорошем настроении после матча. „Ростов“ сейчас меняется, пришёл новый тренер, и обновлённую команду я знаю не так хорошо. Будет непросто, но нам надо прервать негативную серию», — приводит слова Зайнутдинова пресс-служба ЦСКА.
Матч 4-го тура чемпионата России сезона-2021/2022 «Ростов» — ЦСКА состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» — ЦСКА.
ЦСКА набрал три очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на 14-м месте.
- 14 августа 2021
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