«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Скотт Леджер. Резервный рефери — Майкл Солсбери.
«Лестер Сити» в 38 матчах набрал 66 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне набрал 45 очков и занял 13-е место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).
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