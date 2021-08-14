«Лестер Сити» — «Вулверхэмптон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

Сегодня, 14 августа, состоится матч «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер Сити» — «Вулверхэмптон».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крейгом Поусоном. Помогать ему будут ассистенты Иан Хассин и Скотт Леджер. Резервный рефери — Майкл Солсбери.



«Лестер Сити» в 38 матчах набрал 66 очков и занял пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне набрал 45 очков и занял 13-е место. Чемпионом Англии стал «Манчестер Сити» (86).