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«Бёрнли» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00

«Бёрнли» — «Брайтон»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 14 августа, состоится матч «Бёрнли» — «Брайтон». Встреча 1-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Терф Мур» в Бёрнли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Дэвидом Кутом. Помогать ему будут ассистенты Питер Джеймс Киркап и Николас Хоптон. Резервный рефери — Мартин Аткинсон.

«Бёрнли» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 39 очков и занял 17-е место в турнирной таблице. «Брайтон» заработал 41 очко и финишировал 16-м. Чемпионом стал «Манчестер Сити».

«Бёрнли» не может одержать победу на своём поле в рамках английской Премьер-лиги уже на протяжении 10 матчей.

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