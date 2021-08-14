Бруну Фернандеш стал автором первого гола «Манчестер Юнайтед» в сезоне. Видео
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Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает на своём поле «Лидс».
На 30-й минуте полузащитник манкунианцев Поль Погба отдал проникающую передачу на Бруну Фернандеша, который отлично обработал мяч и реализовал выход 1 на 1.
С момента дебюта за «Манчестер Юнайтед» Бруно Фернандеш принял участие в 46 голах команды (27 голов, 19 голевых передач). Это на два больше, чем у любого другого игрока за это время.
В начале второго тайма гости ответили забитым мячом Люка Эйлинга, однако буквально через три минуты Мэйсон Гринвуд вновь вывел «красных дьяволов» вперёд — 2:1.
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