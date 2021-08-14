Погба делает хет-трик из голевых передач в первом матче АПЛ. Видео
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Сегодня, 14 августа, проходит 1-й тур английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, в котором «Манчестер Юнайтед» принимает на своём поле «Лидс».
На 54-й минуте матча французский полузащитник красных «дьяволов» Поль Погба ассистировал партнёру Бруну Фернандешу, который вошёл в штрафную и отправил третий мяч в ворота гостей.
Благодаря этой передаче Погба за 54 минуты первой игры английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 повторил результат по голевым передачам за предыдущий сезон — по три.
Через несколько минут «хет-трик» из голов оформил уже Бруну Фернандеш, сделав счёт 4:1.
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