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«Нижний Новгород» — «Уфа»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

«Нижний Новгород» — «Уфа»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» будет принимать «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды определились со стартовыми составами на этот матч.

«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов, Балай, Сулейманов.

«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.

Нижегородцы, являющиеся новичками РПЛ, здорово начали сезон. Пока подопечные Александра Кержакова не потерпели ни одного поражения. Они набрали 7 очков, команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре нижегородцы сенсационно обыграли «Спартак» со счётом 2:1.

«Уфа» в трёх турах нового сезона пока набрала только одно очко. Уфимцы уступили ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).

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