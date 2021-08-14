«Нижний Новгород» — «Уфа»: составы команд на матч 4-го тура РПЛ

Сегодня, 14 августа, состоится матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги. «Нижний Новгород» будет принимать «Уфу». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды определились со стартовыми составами на этот матч.



«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Пенчиков, Каккоев, Гоцук, Калинский, Кечкеш, Масоэро, Горбунов, Балай, Сулейманов.



«Уфа»: Беленов, Журавлёв, Плиев, Йокич, Иванов, Кротов, Камилов, Бауэр, Агаларов, Мрзляк, Касинтура.



Нижегородцы, являющиеся новичками РПЛ, здорово начали сезон. Пока подопечные Александра Кержакова не потерпели ни одного поражения. Они набрали 7 очков, команда занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ. В 3-м туре нижегородцы сенсационно обыграли «Спартак» со счётом 2:1.



«Уфа» в трёх турах нового сезона пока набрала только одно очко. Уфимцы уступили ЦСКА (0:1) и «Динамо» (2:3), а также сыграли вничью с «Локомотивом» (1:1).