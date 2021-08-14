Гол Варди помог «Лестеру» начать новый сезон АПЛ с победы

«Лестер» в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 с минимальным счётом обыграл «Вулверхэмптон».

На 40-й минуте Рикарду Перейра эффектно прокинул мяч между двух соперников на фланге и прострелил на линию вратарской, куда подоспел Джейми Варди. Англичанин одним касанием перевёл мяч в сетку, открыв тем самым счёт в матче.

Во втором тайме гости завладели инициативой и имели несколько шансов сравнять счёт. За минуту до конца основного времени капитан «волков» Конор Коуди забил мяч в ворота хозяев, однако арбитр зафиксировал положение вне игры. Встреча так и завершилась со счётом 1:0.

Напомним, в прошлом сезоне «Лестер» остановился в шаге от зоны Лиги чемпионов. За два тура до конца подопечные Брендана Роджерса шли на третьем месте, однако не набрали ни одного очка в заключительных матчах и финишировали лишь пятыми.