«Ахмат» за три минуты забил два гола в ворота «Динамо»

Грозненский «Ахмат» в первом тайме матча РПЛ за три минуты забил два гола в ворота «Динамо».

На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Даниил Уткин. Уткин со штрафного пробил в верхний угол, не допрыгнул к мячу вратарь. На 38-й минуте футболисты «Ахмата» забили второй мяч. Владислав Карапузов получил мяч в середине штрафной после флангового прострела и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, затем в спину голкипера и оказался в сетке.

«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. Благодаря этому результату москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, уступая «Рубину» и «Зениту» лишь по дополнительным показателям.



«Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2). Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице.