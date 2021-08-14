«Ахмат» за три минуты забил два гола в ворота «Динамо»

Грозненский «Ахмат» в первом тайме матча РПЛ за три минуты забил два гола в ворота «Динамо».
На 35-й минуте счёт в матче открыл полузащитник Даниил Уткин. Уткин со штрафного пробил в верхний угол, не допрыгнул к мячу вратарь. На 38-й минуте футболисты «Ахмата» забили второй мяч. Владислав Карапузов получил мяч в середине штрафной после флангового прострела и пробил в ближний угол. Мяч попал в штангу, затем в спину голкипера и оказался в сетке.
«Динамо» стартовало с трёх побед подряд. Благодаря этому результату москвичи занимают 3-е место в турнирной таблице, уступая «Рубину» и «Зениту» лишь по дополнительным показателям.
«Ахмат» на старте нового сезона обыграл «Крылья Советов» (2:1), а затем уступил «Сочи» (1:2) и «Рубину» (1:2). Грозненцы занимают 9-е место в турнирной таблице.
- 14 августа 2021
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