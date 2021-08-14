«ПСЖ» без Месси обыграл «Страсбург»

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» состоялся матч 2-го тура французской Лиги 1. «ПСЖ» принимал «Страсбург».
Многие ожидали, что в составе парижского клуба дебютирует экс-капитан «Барселоны» Лионель Месси, но он в итоге не был включён в заявку. Аргентинец наблюдал за матчем с трибун в компании форварда парижан Неймара.
«ПСЖ» даже без звёздных игроков сумел одержать победу, матч завершился со счётом 4:2. Уже в первом тайме хозяева забили три безответных мяча, отличились Мауро Икарди, Киллиан Мбаппе и Юлиан Дракслер. Но после перерыва «Страсбург» возродил интригу, сократив отставание до минимума. У гостей по мячу забили Кевин Гамейро и Людовик Ажорк. Впрочем, в концовке Пабло Сарабия поставил точку в этом матче.
«ПСЖ» набрал 6 очков и вышел в лидеры Лиги 1. «Страсбург» занимает последнее место, потерпев два поражения подряд.
- 14 августа 2021
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