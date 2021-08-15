Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»

В Риме на стадионе «Олимпико» завершился товарищеский матч, в котором «Рома» встретилась с «Раджа Касабланка». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.
В составе «Ромы» отличился бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Также за римлян в этой встрече забивали Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль.
Ранее Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому».
Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером.
До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.
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