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Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»

Эльдор Шомуродов забил во втором матче подряд за «Рому»
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В Риме на стадионе «Олимпико» завершился товарищеский матч, в котором «Рома» встретилась с «Раджа Касабланка». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:0.

В составе «Ромы» отличился бывший нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов. Также за римлян в этой встрече забивали Джанлука Манчини, Генрих Мхитарян, Карлес Перес и Борха Майораль.

Ранее Шомуродов отметился забитым мячом в дебютной товарищеской игре за «Рому».

Шомуродов в августе подписал с «Ромой» пятилетний контракт — до конца июня 2026 года. В составе «волков» Эльдор выступает под 14-м номером.

До этого 26-летний узбекский футболист выступал в составе «Дженоа», куда перешёл из «Ростова» в 2020 году. Стоимость трансфера нападающего составила € 7,5 млн. В сезоне-2020/2021 26-летний форвард провёл 31 матч в итальянской Серии А, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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