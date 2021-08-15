Видео ярких эпизодов встречи «Ливерпуля» и «Норвича» в первом туре АПЛ

Вчера, в субботу, 14 августа, «Ливерпуль» в первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 обыграл «Норвич» на выезде со счётом 3:0.



На 26-й минуте встрече скаузеры убежали в контратаку — Трент Александер-Арнольд сделал сильный прострел на линию штрафной, где Мохамед Салах одним касанием «отрезал» двух защитников «Норвича» и вывел на ударную позицию Диогу Жоту, который уверенно реализовал момент — 1:0.



На 65-й минуте заменивший португальца Роберто Фирмино увеличил преимущество в счёте после ещё одного голевого паса Салаха, а на 79-й уже сам египтянин забил третий мяч в ворота Тима Крула. Итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу гостей.



Видеообзор матча «Норвич» — «Ливерпуль» доступен на «Чемпионате».

Напомним, «Ливерпуль» в 38 матчах английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 набрал 69 очков и занял третье место в турнирной таблице, что позволило ему выйти в Лигу чемпионов. «Норвич» в прошлом сезоне занял первое место в Чемпионшипе и вернулся в английскую Премьер-лигу спустя год после вылета.