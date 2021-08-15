Эден Азар: голеностоп меня уже не беспокоит, у меня хорошие ощущения

Полузащитник «Реала» Эден Азар рассказал о своём состоянии после матча 1-го тура Примеры с «Алавесом». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу мадридцев.
«Надеюсь, что после назначения Анчелотти мы будем забивать больше, мы находимся в команде именно для этого, особенно это касается нападающих. Думаю, что в нынешнем сезоне мы сможем многого добиться вместе.
Но главное, что мы едины. Можно выйти с тремя или четырьмя нападающими, но мы будем работать на благо команды. Главное — набирать очки в каждом матче.
Я чувствую себя хорошо, у меня также хорошие ощущения от команды. Мы забили четыре мяча, это здорово. Постараемся выиграть как можно больше матчей.
Мой голеностоп меня уже не беспокоит. Постараемся сделать всё, что в наших силах», — цитирует Азара Movistar.
- 15 августа 2021
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