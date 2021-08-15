Тренер «Бёрнли» Дайч прокомментировал ситуацию со свистом в адрес футболистов перед матчем
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Тренер «Бёрнли» Шон Дайч высказался о болельщиках, освиставших игроков, которые преклонили колено перед матчем 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».
«В тот же момент было много аплодисментов. Это важно. Ведь они заглушили всех, кто негативно к этому отнёсся.
Я должен контролировать игроков на футбольном поле — я не могу контролировать их решения в жизни. От менеджеров и игроков требовали, чтобы они высказывали своё мнение, но я пытаюсь сосредоточиться на том, чтобы команда побеждала.
Мы здесь говорим о жизни, это уже не спорт. Футбол взял на себя много ответственности в этом деле, а на самом деле он не должен был этого делать. Мы говорим о жизненных решениях людей», — приводит слова Дайча BBC.
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