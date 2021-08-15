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Тренер «Бёрнли» Дайч прокомментировал ситуацию со свистом в адрес футболистов перед матчем

Тренер «Бёрнли» Дайч прокомментировал ситуацию со свистом в адрес футболистов перед матчем
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Тренер «Бёрнли» Шон Дайч высказался о болельщиках, освиставших игроков, которые преклонили колено перед матчем 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».

«В тот же момент было много аплодисментов. Это важно. Ведь они заглушили всех, кто негативно к этому отнёсся.

Я должен контролировать игроков на футбольном поле — я не могу контролировать их решения в жизни. От менеджеров и игроков требовали, чтобы они высказывали своё мнение, но я пытаюсь сосредоточиться на том, чтобы команда побеждала.

Мы здесь говорим о жизни, это уже не спорт. Футбол взял на себя много ответственности в этом деле, а на самом деле он не должен был этого делать. Мы говорим о жизненных решениях людей», — приводит слова Дайча BBC.

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