Арбитр Федотов: Карасёв правильно показал Кузяеву вторую жёлтую карточку в игре с «Локо»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал удаление полузащитника «Зенита» Далера Кузяева после нарушения правил на игроке «Локомотива» Рифате Жемалетдинове.

«Карасёв принял правильное решение, показав вторую жёлтую карточку Кузяеву за наступ Жемалетдинову. Это грубая игра, удаление по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Встречу обслуживает судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогают ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).

Напомним, в первом тайме произошёл спорный момент с участием Дмитрия Живоглядова и Далера Кузяева. Игрок «Зенита» грубо подкатился под игрока «Локомотива», имея жёлтую карточку, но не был удалён.