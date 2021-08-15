Арбитр Федотов: пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локо» назначен ошибочно

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» (1:1).
«11-метровый в ворота «Локо» назначен верно, но это не решение Карасёва. Он отстал от эпизода на 35 метров: скорее всего, ему помог ассистент или VAR. Что касается жёлтой Гильерме, то это не удаление, так как он пытался сыграть в мяч.
В ворота «Зенита» же пенальти назначен ошибочно. Игрок «Локо» начал прыгать ещё до касания с Ерохиным. Так что «Локомотив» не должен был бить 11-метровый», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный арбитр — Рафаэль Шафеев (Волгоград).
- 15 августа 2021
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