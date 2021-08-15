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Яка Бийол рассказал об ощущениях после победы над «Ростовом»

Яка Бийол рассказал об ощущениях после победы над «Ростовом»
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Полузащитник московского ЦСКА словенский футболист Яка Бийол рассказал об ощущениях после победы над «Ростовом».

«Мы все видели, что второй тайм сыграли плохо. Нужно посмотреть игру, проанализировать её. Тренер скажет, что было не так. К следующей игре с «Ахматом» разберёмся. Бывают ли какие-то разговоры после поражений?
Это всегда остаётся в команде. При подаче стандартов каждый знает, в какую зону идти. Я пошёл в свою, была хорошая передача Николы, я забил», — приводит слова полузащитника официальный сайт ПФК ЦСКА.

ЦСКА в трёх турах Российской Премьер-Лиги набрал три очка, завоевав победу над «Уфой» (1:0), и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ростов» (1) — на предпоследней строчке в турнирной таблице. Единственное очко он набрал в матче с «Химками» (1:1).

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