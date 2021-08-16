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«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать Килиана Мбаппе

«Ливерпуль» хочет бесплатно подписать Килиана Мбаппе
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«Ливерпуль» включился в борьбу за французского нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает Goal со ссылкой на Transfer Window.

По данным источника, клуб хочет получить Мбаппе бесплатно, когда у него истечёт срок контрактного соглашения с парижанами.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Основным вариантом продолжения карьеры француза называется «Реал».

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года. Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В прошлом сезоне чемпионата Франции форвард принял участие в 31 матче, забил 27 голов и сделал семь результативных передач. Также на его счету 8 голов в 10 играх в Лиге чемпионов.

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