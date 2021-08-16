Батшуайи согласовал личный контракт с «Бешикташем»

Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи уже согласовал личный контракт с «Бешикташем». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, лондонский клуб, в свою очередь, не против расстаться с игроком. Портал Transfernarkt оценивает футболиста в € 10 млн.

В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарта». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.

В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 84 очка и стал чемпионом страны.