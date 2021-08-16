Батшуайи согласовал личный контракт с «Бешикташем»
Поделиться
Бельгийский нападающий «Челси» Миши Батшуайи уже согласовал личный контракт с «Бешикташем». Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, лондонский клуб, в свою очередь, не против расстаться с игроком. Портал Transfernarkt оценивает футболиста в € 10 млн.
В минувшем сезоне 27-летний игрок на правах аренды выступал за «Кристал Пэлас». В «Челси» форвард перешёл в 2016 году, а ранее защищал цвета «Марселя» и «Стандарта». За время, проведённое в лондонском клубе, он также отправлялся набираться опыта в дортмундскую «Боруссию» и «Валенсию». С 2015 года вызывается в сборную Бельгии.
В минувшем сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» набрал 84 очка и стал чемпионом страны.
Комментарии
- 16 августа 2021
-
05:55
-
05:43
-
05:20
-
05:02
-
04:19
-
03:58
-
03:28
-
01:16
-
00:57
-
00:48
-
00:44
-
00:27
-
00:17
-
00:04
- 15 августа 2021
-
23:54
-
23:33
-
23:26
-
23:20
-
23:13
-
23:10
-
23:03
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:44
-
22:41
-
22:38
-
22:36
-
22:28
-
22:00
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:39
-
21:31
Партнерский контент