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Бушманов высказался о победе «Спартака-2» на последних минутах в матче с «Аланией»

Бушманов высказался о победе «Спартака-2» на последних минутах в матче с «Аланией»
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Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал результат матча 6-го тура ФНЛ с «Аланией». Москвичи одержали победу со счётом 3:2, забив решающий мяч на 90-й минуте.

«Матч получился зрелищным. Мы хорошо начали игру, забили два мяча. В первом тайме были ещё моменты, чтобы увеличить преимущество, и тогда было бы проще во второй половине.

После перерыва мы стали играть не так, как планировали, но здесь нужно отдать должное сопернику: «Алания» провела замены и усилила игру. Это суператакующая команда, которая своим стилем ни на кого не похожа. Мы это знали, готовились к этому.

Не так давно мы играли здесь же, и сегодня получился очень похожий матч. Тогда мы сыграли вничью, а сегодня я очень рад, что ребята проявили характер и в концовке забили победный мяч.

Что касается гола Воропаева, то это больше импровизация. Хотя мы говорили, что он должен чаще подключаться к атакам», — цитирует Бушманова пресс-служба клуба.

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