В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах по трансферу Камара

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг появившуюся информацию, согласно которой москвичи проявляют интерес к полузащитнику «Рейнджерс» и сборной Финляндии Глену Камара. Ранее агент финского футболиста сообщил, что находится в контакте со «Спартаком» по поводу возможного перехода.

«Спартак» не интересуется Гленом Камара и тем более не ведёт переговоры ни с ним, ни с его представителями», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Впервые об интересе «Спартака» к Камара во время Евро-2020 сообщила Зарема Салихова, супруга владельца клуба Леонида Федуна. Во время матча Россия — Финляндия (1:0) она написала, что «Спартак» мог купить полузащитника финской сборной.