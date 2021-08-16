Игоря Акинфеева приглашали в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева приглашали присоединиться к национальной команде в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.

«Виталий Витальевич Кафанов с Акинфеевым говорил. Игорь отказался, потому что нужно восстанавливаться, проводить время с семьёй. Это нормально. Я в 33 тоже отказался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.