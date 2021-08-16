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Карпин: устроит ли, если в сентябре наберём 6 очков? Ну, окей. Что делать, застрелиться?

Карпин: устроит ли, если в сентябре наберём 6 очков? Ну, окей. Что делать, застрелиться?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от сентябрьских матчей национальной команды в квалификации ЧМ-2022.

«Не думаю, что Хорватия приедет к нам и будет отбиваться. Только если мы их туда не загоним.

Буду ли доволен 7 очками в трех матчах? Ну, наверное, нет. Устроит ли? Да. Девяти буду рад. Если шесть наберем? Ну, окей. Что делать, застрелиться? Все матчи определяющие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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