У форварда «Торино» Белотти диагностировано повреждение связок после игры Кубка Италии

27-летний нападающий сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти не смог завершить встречу первого раунда Кубка Италии с «Кремонезе» (0:0, 4:1 пен.) из-за полученного повреждения. Об этом сообщает Football Italia.
У форварда диагностировано растяжение правой лодыжки и боковой медиальной связки. Его состояние будет оцениваться ежедневно, в ближайшее время он начнёт курс лечения. О сроках его восстановления будет известно позднее.
В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле с выхода на замену, а в одной игре остался в запасе, при этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.
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