Белотти, которым интересовался «Зенит», может заменить Лукаку в «Интере»

Нападающий «Торино» Андреа Белотти может перебраться в «Интер» или «Аталанту», сообщает Tuttosport. По данным источника, миланцы рассматривают кандидатуру Белотти на случай продажи Ромелу Лукаку, которым интересуется «Челси».

27-летний нападающий уже следующим летом станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Торино». Ранее сообщалось, что туринцы предложили ему новый контракт, но пока неизвестно, принял ли его форвард.

СМИ утверждали, что «Торино» уже согласился продать Андреа в «Зенит» за € 30 млн плюс бонусы. Белотти не заинтересован в этом переходе.



В минувшем сезоне 27-летний футболист принял участие в 36 встречах за «Торино» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На чемпионате Европы – 2020 он единожды вышел в старте за сборную Италии, ещё пять раз появлялся на поле с выхода на замену, а в одной игре остался в запасе, при этом отметиться результативными действиями на этом турнире ему не удалось.