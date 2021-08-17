Агент Самуэля Жиго назвал главную причину, по которой игрок может покинуть «Спартак»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал ситуацию с пролонгацией сотрудничества игрока с московским клубом.

«С тех пор, как Самуэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьёй. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Ранее о желании Жиго быть ближе к семье сообщил также генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Именно этим он объяснил трудности в переговорах с игроком.

Сообщалось, что в услугах Жиго заинтересованы французский «Ренн» и итальянский «Торино».

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65).