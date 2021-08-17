Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Самуэля Жиго назвал главную причину, по которой игрок может покинуть «Спартак»

Агент Самуэля Жиго назвал главную причину, по которой игрок может покинуть «Спартак»
Комментарии

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал ситуацию с пролонгацией сотрудничества игрока с московским клубом.

«С тех пор, как Самуэль находится в Москве, он не живёт вместе со своей семьёй. И если он не продлит контракт со «Спартаком», то только ради того, чтобы находиться рядом со своим сыном во Франции. Он относится к клубу и болельщикам с огромным уважением, но не может жить без своего сына», — приводит слова Беншенафи «РБ Спорт».

Ранее о желании Жиго быть ближе к семье сообщил также генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков. Именно этим он объяснил трудности в переговорах с игроком.

Сообщалось, что в услугах Жиго заинтересованы французский «Ренн» и итальянский «Торино».

Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого он выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65).

Новость по теме
Защитник «Спартака» Жиго попал в сферу интересов «Торино»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021