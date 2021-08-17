Первый тренер Соболева: болельщики то на Зарему срываются, то на тренеров, потом игроки

Александр Горбунов, первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева, высказался по поводу поведения болельщиков красно-белых.

«Болельщики у «Спартака» специфические. Если ты забиваешь – герой, не забил – всё понятно. Они то на Салихову срываются, то на тренеров, потом на игроков. Если бы было больше поддержки и порядка в клубе – было бы лучше. Всё идёт от этого. Сейчас Витория даст Соболеву больше времени, и всё наладится.

В «Спартаке», возможно, вся команда не добрала по физике. Да, многие сборники выглядят не особо готовыми физически. На предсезонном турнире играли в удовольствие, а когда нужно в РПЛ играть на пределе… Витория сам не определился: то Ломовицкий основной игрок, то Ларссон сидит, а играет Бакаев, то Хендрикс вместо Умярова. Вот такая тусовка идёт в клубе. Когда определится основа «Спартака», тогда можно будет спрашивать с игроков», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.