ЭКС РФС признала две ошибки Мешкова в матче «Ростов» — «Зенит»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подвела итоги заседания, которое состоялось 3 августа. Эксперты РФС дали оценку работе арбитра Виталия Мешкова на матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги на матче «Ростов» — «Зенит».
Комиссия выдвинула следующее решение:
«1. Судья ошибочно засчитал гол в ворота «Ростова» на 29-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» №14 Далер Кузяев совершает наступ на ногу защитника в атакующей фазе игры.
2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 32-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, не успевая сыграть в мяч, совершает безрассудный фол на нападающем, пока мяч находится в игре», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.
Напомним, «Зенит» лидирует в турнирной таблице Тинькофф РПЛ, набрав 9 очков. «Ростов» с одним очком располагается на 14-й строчке.
- 10 августа 2021
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