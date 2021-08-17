Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как начал болеть за «Спартак»

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров признался, что начал болеть за «Спартак» потому, что в детстве жил около одноимённого футбольного стадиона.

«Наш дом стоял в ста метрах от стадиона «Спартак». Ну и, естественно, на «Спартак» мы ходили, когда играла местная заводская команда. Я и сам зимой играл на этом стадионе в хоккей, а летом — в футбол.

Нынешнему «Спартаку» надо играть активнее и результативнее, чтобы привлекать новых молодых болельщиков», — приводит слова Сергея Лаврова издание ТАСС.

В минувшем сезоне «Спартак» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив лишь «Зениту», и вышел в квалификацию Лиги чемпионов. В межсезонье у красно-белых сменился главный тренер — вместо Доменико Тедеско команду возглавил Руй Витория.