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Защитник «Галатасарая» Маркан обратился к общественности после избиения одноклубника

Защитник «Галатасарая» Маркан обратился к общественности после избиения одноклубника
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Защитник «Галатасарая» Маркан извинился за своё поведение в матче с «Гиресунспором». На 63-й минуте бразильский защитник гостей вступил в перепалку со своим одноклубником Керемом Актюркоглу и нанёс ему два удара по лицу.

«Я хотел бы извиниться перед всеми тренерами, нашим президентом, нашим руководством, нашим сообществом и болельщиками «Галатасарая», которых я очень ценю. Особенно я извиняюсь перед Фатихом Теримом, который доверяет мне, развивает и поддерживает меня.

Я смогу понять, если вы откажетесь от меня. Уважаю все решения, которые будут приняты по моей ситуации. Но у меня есть просьба — расплачиваться за своё поведение должен я. Не моя жена и не мои дети. Пожалуйста, не причиняйте им больше боли. Они этого не заслуживают», — цитирует Маркана Fanatik.

Вчера, в понедельник, 16 августа, в Гиресуне (Турция) на стадионе «Ататюрк» состоялся матч первого тура турецкой Суперлиги, в котором новичок чемпионата, «Гиресунспор», принимал на своём поле «Галатасарай». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0. На 63-й минуте Маркан вступил в перепалку со своим одноклубником, турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, после чего показал бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.

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