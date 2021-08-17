Директор «Аталанты»: нам тоже предлагали Влашича. Но мы не заинтересованы

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори заявил, что бергамаски не заинтересованы в услугах полузащитника ЦСКА Николы Влашича.
«Нам тоже предлагали Влашича. Но «Аталанта» не заинтересована в нём», — цитирует Сартори Eurostavka.
Тончи Мартич, агент Николы Влашича, ранее сообщил, что предлагал услуги игрока всем топ-клубам Италии. Сообщалось, что армейцы готовы отпустить игрока в аренду с опцией выкупа, если интересующийся футболистом клуб заплатит за аренду Влашича не менее € 10 млн. При этом аренда должна быть с опцией выкупа, согласно которой общая сумма трансфера составит около € 25 млн.
Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году из «Эвертона» на правах аренды, а в 2019-м армейцы выкупили его за € 15,7 млн. В минувшем сезоне хавбек провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил 11 голов (три — с пенальти) и отдал пять результативных передач.
- 17 августа 2021
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