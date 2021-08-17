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«Шериф» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч плей-офф отбора Лиги чемпионов

«Шериф» — «Динамо» Загреб: стартовые составы команд на матч плей-офф отбора Лиги чемпионов
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Стали известны стартовые составы молдавского «Шерифа» и хорватского «Динамо» Загреб на первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«Шериф»: Атанасиадис, Арболеда, Траоре, Кристиано, Джульен, Аддо, Коловос, С. Тилль, Дуланто, Луваннор, Янсане.

«Динамо»: Ливакович, Иванушец, Майер, Ристовски, Петкович, Мишич, Теофиль-Катрен, Франич, Перич, Якич, Оршич.

Напомним, единственный представитель России в отборочных играх квалификации Лиги чемпионов — московский «Спартак» — вылетел в 3-м раунде. В ответной встрече 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Бенфика» нанесла поражение красно-белым. Встреча проходила на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне и завершилась со счётом 2:0. В первом матче, который состоялся в Москве 4 августа, «Бенфика» победила «Спартак» со счётом 2:0.

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