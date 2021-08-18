Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА после первых матчей плей-офф отбора Лиги чемпионов.

Это стало возможным после того, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Брондбю» (2:1). Таким образом, у Австрии, которая занимает десятое место в рейтинге УЕФА, стало 29.550 баллов. У России на данный момент 30.682 балла.

Напомним, ранее Россия в рейтинге УЕФА опустилась на 9-е место после неудачного выступления «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций. Россия пропустила вперёд Шотландию, которая теперь занимает 8-е место.

Напомним, «Рубин» и «Сочи» не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций. Казанцы по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву», а сочинцы — сербскому «Партизану».