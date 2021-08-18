Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА
Поделиться
Австрия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА после первых матчей плей-офф отбора Лиги чемпионов.
Это стало возможным после того, как австрийский «Ред Булл Зальцбург» обыграл «Брондбю» (2:1). Таким образом, у Австрии, которая занимает десятое место в рейтинге УЕФА, стало 29.550 баллов. У России на данный момент 30.682 балла.
Напомним, ранее Россия в рейтинге УЕФА опустилась на 9-е место после неудачного выступления «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций. Россия пропустила вперёд Шотландию, которая теперь занимает 8-е место.
Напомним, «Рубин» и «Сочи» не смогли преодолеть третий квалификационный раунд Лиги конференций. Казанцы по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву», а сочинцы — сербскому «Партизану».
Комментарии
- 18 августа 2021
-
02:27
-
02:20
-
01:35
-
01:17
-
01:01
-
00:46
-
00:34
-
00:32
-
00:31
-
00:02
- 17 августа 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:51
-
23:39
-
23:26
-
23:04
-
22:58
-
22:20
-
22:08
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:22
-
21:15
-
21:03
-
20:51
-
20:45
-
20:30
-
20:29
-
19:57
-
19:54
-
19:47
-
19:30
-
19:13
-
19:11
Партнерский контент