«Ахмат» объявил о переходе Михалака в «Коньяспор»

«Ахмат» объявил о переходе полузащитника Конрада Михалака в «Коньяспор». В новом клубе поляк будет выступать на правах аренды.

Сообщается, соглашение рассчитано до конца сезона на правах аренды. «Коньяспор» имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока.

Михалак выступает за «Ахмат» с 2019 года, куда перешел из «Лехии». Его контракт с российским клубом рассчитан до 2024 года. В разное время он уходил в аренды в «Анкарагюджю» и «Ризеспор».

В прошлом сезоне чемпионата Турции Михалак принял участие в 31 матче за «Ризеспор», в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 1 гол в 3 матчах в Кубке Турции.

Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Михалака в € 1,50 млн.