Александр Точилин возглавил «Кубань»

Бывший главный тренер «Сочи» и «Олимпа» Александр Точилин стал новым главным тренером «Кубани».

«Сегодня перед вечерней тренировкой руководством клуба команде был представлен новый наставник — Александр Точилин! Сразу после небольшого общекомандного собрания Александр Васильевич провёл свою первую тренировку в качестве главного тренера «Кубани». Имена помощников, которые войдут в штаб Точилина, будут объявлены в скором времени», — говорится в сообщении пресс-службы «Кубани».

«Кубань» также сообщила, что клуб покидают тренеры Тимур Шипшев, Виталий Булыга, Александр Самойленко и тренер по физической подготовке Николай Приймак. Сотрудничество со специалистами прекращено по обоюдному согласию сторон. Все тренеры работали с предыдущим наставником команды Сергеем Первушиным, который покинул клуб 12 августа.

«Кубань» после пяти туров занимает последнее место в турнирной таблице ФНЛ, набрав всего одно очко.