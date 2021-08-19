Денис Глушаков поздравил свою жену с возвращением в футбол
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил свою жену Ксению Коваленко с возвращением в футбол. Женский ЦСКА со счётом 4:1 обыграл валлийский «Суонси» в матче первого раунда квалификации женской Лиги чемпионов. В этой встрече Коваленко сыграла свой первый матч после паузы, связанной с декретом. Она провела на поле 73 минуты и не смогла отметиться результативными действиями.
«С возвращением! Я горжусь тобой, любимая!» — написал Глушаков своём в «Инстаграме».
В марте у Коваленко и Глушаковой родилась дочь. У 34-летнего футболиста «Химок» также есть две дочери от первого брака, который он расторг в 2019 году.
В нынешнем сезоне РПЛ Глушаков принял участие в 4 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол.
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