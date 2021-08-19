Отказавшийся переходить в «Спартак» Ляич резко отреагировал на своё отстранение

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Адем Ляич в своём аккаунте в «Инстаграме» написал пост, где резко отреагировал на решение клуба отстранить его от тренировок после отказа переходить в «Спартак».
«Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня», — написал Ляич.
Позднее футболист удалил свой пост.
Напомним, «Спартак» предложил «Бешикташу» аренду футболиста с правом выкупа. Турецкий клуб принял это предложение. Когда москвичи уже отправили официальные документы «Бешикташу», Ляич отказался от предложения, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве. Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби пришёл в ярость от поведения серба и потребовал исключить его из состава. Ляич будет работать отдельно от команды.
Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Футболист получает € 3,2 млн в год.
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