Приобретение Лукаку стало самым дорогим трансфером в истории «Челси»
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«Челси» объявил о возвращении нападающего Ромелу Лукаку. Лондонцы заплатили «Интеру» за бельгийца € 115 млн, что стало новым рекордом «Челси».
Предыдущий рекорд клуба был установлен в сентябре 2020 года. Тогда лондонцы заплатили за полузащитника «Байера» Кая Хаверца € 80 млн плюс € 20 млн в качестве бонусов.
Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда он перебрался в Англию из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.
Лукаку уже выступал за «Челси». Он перебрался в английский клуб в августе 2011 года, но не смог себя проявить. В общей сложности он провёл за команду 15 матчей и ни разу не отличился.
Новость по теме«Челси» объявил о переходе Лукаку
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