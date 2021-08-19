Шварц: Макарову требуется время. Для «Динамо» важно вывести его на новый уровень

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о трансферной работе, которую проводит московский клуб.



«Мы всегда ищем усиление. Для нас это важно. Потенциальные новички должны усиливать команду. Это наш приоритет. Но мы не можем гарантировать, что мы точно купим нападающего. Бувач плотно занимается этим вопросом. Держит руку на пульсе. Тренерский штаб же занимается развитием игроков. До сентября ещё есть время, вопрос пока открыт.



Макарову требуется время, чтобы адаптироваться, понять требования. Против «Ахмата» было много моментов, где он действовал индивидуально. Нужно время, терпение, чтобы игрок себя комфортно чувствовал. Для нас тоже важно вывести его на новый уровень», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, в матче 4-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» переиграл московское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 2:1. «Динамо» занимает четвёртое место в таблице РПЛ, набрав 9 очков.