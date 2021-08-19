Полузащитник «Шахтёра» Марлос принял решение завершить выступления в сборной Украины

Полузащитник «Шахтёра» Марлос заявил, что больше не будет выступать за национальную команду Украины.



«Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определённые физические проблемы и ограничения, связанные с перенесённой ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы. Хочу сказать спасибо всем, кто четыре года назад предоставил мне такую возможность — быть украинцем и выступать за национальную сборную! Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и бывшему главному тренеру Андрею Шевченко за доверие и поддержку. Благодарю всех партнёров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьёй, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины. Мы пережили много моментов, радостных и сложных, но всегда делали это вместе, объединённые общими футбольными целями. Верю, что у сборной большое будущее. В составе много молодых талантливых игроков, поэтому верю, что коллектив добьётся больших успехов. Моя история в сборной закончена, но сердце всегда будет с этой командой и ребятами. Спасибо всем», — цитирует Марлоса пресс-служба «Шахтёра».

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