Кьер — об инциденте с Эриксеном: мы действовали как команда

Защитник сборной Дании Симон Кьер вспомнил обстоятельства инцидента, который произошёл во время матча Евро-2020 со сборной Финляндии (0:1). В концовке первого тайма полузащитник датчан Кристиан Эриксен рухнул на газон без сознания, у него остановилось сердце. Кьер был одним из первых, кто подбежал к партнёру по команде и начал оказывать ему помощь.
«Я не герой. Просто сделал то, что должен был, ни о чём не думал, так бы поступил каждый. Я был готов помогать, как и все наши футболисты. Это была командная работа, мы бы поступили так же, если бы что-то подобное случилось с игроком соперника.
Я действовал инстинктивно, всё получалось автоматически. В такой ситуации я оказался впервые, надеюсь, что больше такого никогда не будет. Самое главное, что сейчас с Эриксеном всё в порядке», — цитирует Кьера Corriere della Sera.
- 19 августа 2021
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